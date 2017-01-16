«Если дуть, все нормально будет», – капитан клуба «Урал» Артем Фидлер с первого раза заиграл на саксофоне (ВИДЕО)

Публикации за 16.01.17

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ФК Урал решил исполнить новогоднее желание одной из поклонниц команды – девятилетней девочки Саши. Юная музыкантка решила научить Фидлера играть на саксофоне. Во время мастер-класса футболист признался, что с первого раза музыка дается тяжелей, чем игра на поле, но в принципе освоить музыкальный инструмент – не проблема.

«Ничего сложного, нужно перекрывать здесь, губой прижать тут. Дуешь, и все нормально будет», – поделился ощущениями капитан футбольной команды.

Оригинальное письмо Саши Крашенинниковой руководство футбольного клуба отобрало из сотен других писем от болельщиков, опущенных в специальные ящики, установленные на площади 1905 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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