«Если дуть, все нормально будет», – капитан клуба «Урал» Артем Фидлер с первого раза заиграл на саксофоне (ВИДЕО)

ФК Урал решил исполнить новогоднее желание одной из поклонниц команды – девятилетней девочки Саши. Юная музыкантка решила научить Фидлера играть на саксофоне. Во время мастер-класса футболист признался, что с первого раза музыка дается тяжелей, чем игра на поле, но в принципе освоить музыкальный инструмент – не проблема.
«Ничего сложного, нужно перекрывать здесь, губой прижать тут. Дуешь, и все нормально будет», – поделился ощущениями капитан футбольной команды.
Оригинальное письмо Саши Крашенинниковой руководство футбольного клуба отобрало из сотен других писем от болельщиков, опущенных в специальные ящики, установленные на площади 1905 года.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 16.01.17
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