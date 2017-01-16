Каменских чиновников поймали на «экономии» при выплатах вдовам чернобыльцев

Публикации за 16.01.17

Вдовы чернобыльцев из Каменска-Уральского по суду добились положенных им выплат от городского управления министерства соцсполитики. Чиновники незаконно «срезали» пособия на погребение, притом что суммы этих пособий составляют около 10 тысяч рублей.

Вдовы инвалидов, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, пожаловались в прокуратуру на несоблюдение ФЗ, согласно которому им положены пособия на погребение своих мужей. Так, одной из заявительниц Управление социальной политики должно было выплатить 9,9 тысяч рублей, однако вдова получила 3,8 тысяч. Другой женщине полагалось 10,6 тысяч, но ей выдали только 4,5 тысячи. Как сообщили NDNews.ru сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в суд было направлено исковое заявление в интересах вдов инвалидов с требованием признать нарушенным право заявителей на получение пособия на погребение и организовать выплату пособий в размере, установленном действующим законодательством. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, чиновники подали апелляцию, но проиграли и этот процесс.

Добавим, вдовы чернобыльцев в Каменске-Уральском не первый год пытаются отстоять свое право на положенные выплаты, не только на пособие на погребение. Так, год назад местный активист Владимир Коновалов рассказывал корреспонденту NDNews.ru, что некоторые женщины не могут добиться начисления ежемесячной денежной компенсации по возмещению вреда по случаю потери кормильца. В одном из случаев супруге чернобыльца отказали в выплате, так как ее прописка отличалась от прописки мужа, в управлении посчитали, что это равнозначно тому, что супруги не жили вместе.

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 16.01.17

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