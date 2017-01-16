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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

В Академическом продлили Новый год: за новогодние селфи можно получить призы (КАРТА)

В Академическом продлили Новый год: за новогодние селфи можно получить призы (КАРТА)

В районе Академическом решили продлить новогоднее настроение. До 22 января можно принять участие в конкурсе, сделав праздничное селфи на новогодних площадках района. Победителей ждут очки виртуальной реальности, портативные колонки и другие призы.

Конкурс на лучшую серию новогодних фотографий в продлится до 22 января – последний день приема работ. Чтобы принять участие, необходимо сфотографироваться в разных местах, отмеченных на специальной карте, сделать коллаж и отправить его организаторам.

«Для того чтобы вы успели поделиться красотой зимнего города, в Академическом продолжается праздничный селфиквест: конкурс продлится до 22 января – это последний день приема работ. Солнечные утренние и нарядные вечерние снимки, одиночные или массовые фотографии – нам интересны разные взгляды на один район, – сообщает организатор, «РСГ-Академический». – Впереди целая неделя для того, чтобы выиграть подарки, и еще один повод для семейной прогулки или встречи с друзьями. Вооружайтесь фотоаппаратами, заряжайте свои телефоны и отправляйтесь на фотоохоту по арт-объектам и елкам Академического».

Чтобы принять участие в селфиквесте, надо выполнить несколько условий:

1. Сфотографироваться у нескольких точек, отмеченных на .

2. Соединить фото в коллаж и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #ЯлюблюАкадем.

3. Отправить ссылку на фотографию на почту: elki_akadem@mail.ru.

Фотографии, сделанные у других объектов, созданных жителями Академического района к новому году, тоже могут участвовать в конкурсе. Вы можете заселфиться у больших горок в своем дворе, возле празднично оформленной витрины или даже в украшенном лифте.

Авторы лучших работ получат беспроводные наушники, портативные колонки, очки виртуальной реальности, билеты в кино и сладкие призы.

Новый День: В Академическом продлили Новый год: за новогодние селфи можно получить призы (КАРТА)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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