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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

В Екатеринбурге отметят Всемирный день «Битлз» (ФОТО)

В Екатеринбурге отметят Всемирный день «Битлз» (ФОТО)

Сегодня, 16 января, отмечается Всемирный день «Битлз». Отпразднуют это день и в Екатеринбурге.

Как сообщает уральский битлз-клуб, местные битломаны отметят праздник музыкально-цветочной акцией у памятника «Битлз» в Екатеринбурге (ул. Горького, 8). Начало в 18:30. Поклонники возложат к памятнику цветы и споют под гитару свои любимые песни.

Новый День: В Екатеринбурге отметят Всемирный день ''Битлз'' (ФОТО)

Напомним, именно в этот день января в 1957 году в Ливерпуле был открыт клуб «Пещера», ставший точкой взлёта для молодой группы. Спустя 7 лет, в эту же дату, песня I Want To Hold Your Hand оказалась на первом месте американского хит-парада.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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