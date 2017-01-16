Дети капитана гранта. Красиво говорить и хорошо приседать – самые нелепые проекты свердловских НКО в 2016 году

Публикации за 16.01.17

В Российской Федерации органы прокуратуры и других надзорных ведомств исследуют траты отечественных НКО на разного рода патриотические проекты – выясняется, что многие из них стали своего рода способом для заработка учредителей НКО, «для галочки» отчитывавшихся о проведенных мероприятиях. NDNews.ru взглянуло на бюджеты грантов, выделяемых свердловским НКО в минувшем году, и обнаружило довольно нелепые, на наш взгляд, бюджетные транши. Как деньги уходят на речевой центр Юлии Михалковой, спортивные зарядки у здания заксобрания, видеоролики с аудиторией в несколько десятков человек и при чем тут партия власти – в нашем материале.

Минувший год для свердловских НКО – из тех, кто не был признан министерством юстиции иностранным агентом, был щедр на финансирование проектов патриотической тематики. Бюджетные транши в виде грантов шли практически беспрерывно и доставались организациям, старательно стремившихся отработать государственные денежные средства – порой выглядящая довольно абсурдной заявленная тема для господдержки реализовывалась таким образом, что у наблюдателей невольно рождался вопрос – зачем вообще нужны такие гранты и кто все эти люди, что их получают?

При этом нередко грантополучателями в 2016м году становились политические карьеристы – зачастую связанные с партией «Единая Россия».

Одним из таких стал участник праймериз в Законодательное собрание Константин Мочалов. В прошедшем году возглавляемая им СРО МОО «Ассоциация молодых предпринимателей» получила грант в размере 423 тысячи рублей на реализацию проектов «Лучший молодой предприниматель 2016-го года», «Предприниматель-законодатель-патриот». Оба проекта свердловским НКО были реализованы. Согласно отчетам ассоциации, 23 декабря мероприятие по выбору лучшего молодого предпринимателя было проведено. На официальном сайте ассоциации сообщают, что участники «изучили основы технологии организации своего дела с основателем Бизнес школы «Капитал» Олегом Сгонниковым – экспертом в области управления бизнесом. Получили ответы, как взять старт начинающему производственнику от Станислава Аксенова – руководителя передового металлургического предприятия Урала «Риваль Лазер»». Однако если изучить представленные персоналии, то обнаруживаешь, что «эксперт в области управления бизнесом» в публичном поле до бизнес школы отмечался в качестве учредителя четырех компаний и на данный момент все эти юридические лица ликвидированы. В качестве бизнес-тренера в публичном поле Олег Сгонников был отмечен в Педагогическом университете в Екатеринбурге и бизнес-инкубаторе в Курганской области. «Передовое» металлургическое предприятие «Риваль Лазер» существует всего четыре года – спустя два года компания демонстрировала отрицательные финансовые индикаторы и падение выручки на 100% (данные системы «Контур.Фокус») которая составила ровным счетом ноль рублей и ноль копеек. Примечательно, что одним из призов, доставшихся победителям (включая лучшего «предпринимателя-законодателя-патриота») стали сертификаты на обучение ораторскому мастерству в Центре красивой и правильной речи Юлии Михалковой.

Другим примечательным грантополучателем стало СОО «Культурное просвещение» Вадима Овчинникова, которое использует видеопортал roomple. В январе 2016-го года общественное объединение получило грант от министерства культуры Свердловской области на создание видеофильма под названием «160. Культурное наследие народов Среднего Урала». На это минкультуры выделило сумму в 191 тысячу рублей. Фильм был снят и выложен на видеохостинг Youtube – там ровно за год он набрал 27 просмотров. Кроме того снятую документалку демонстрировали в Музее ИЗО на «Ночи искусств».

В апреле 2016-го общественное объединение получило грант уже от министерства физической культуры и спорта на 264 тысячи, в рамках которого должен был реализовываться проект просветительской интернет-школы «Семья. Перезагрузка». В результате на самом видеопортале появилось четыре видеоролика с психологом Надеждой Власовой, каждый из которых представляет собой отснятое интервью средним хронометражем около семи минут. Если исходить из того, что это главный канал распространения видеопроекта, то путем простой арифметики можно подсчитать, что одно короткое интервью стоило бюджету более шестидесяти тысяч рублей. Для сравнения – федеральные каналы, покупая видеоматериалы у екатеринбургских телекомпаний, в среднем оценивают исходник в сумму семь тысяч рублей – как правило это результат нескольких часов напряженной работы, ряд синхронов, записанных в разных местах. Таким образом, сравнивая рыночные цены и деньги, переданные посредством гранта, мы видим разницу боле чем существенную.

Интересно, что довольно крупными грантополучателями минувшего года стали и НКО людей, которых считают близкими к экс-главе Молодой гвардии СРО ВПП «Единая Россия», нынешнему депутату Законодательного собрания Алексею Коробейникову. Речь идет о ММОО «Военно-патриотический клуб «Русь»», координационный совет которого возглавляет помощник депутата Иван Тихонов и СОО «Молодые патриоты», возглавляемое товарищем депутата Андреем Толмачевым.

Последняя получила от минспорта (именно это министерство выделяет наибольшее количество грантов) грант на буффонаду под названием «Проснись со звездой» – на сумму около 150 тысяч рублей – трата невелика, но очень показательна. Особенно если учесть, что речь идет об утренней зарядке на площади у Драмтеатра, рядом с Законодательным собранием, где трудится Коробейников и пресловутая зарядка представляла собой набор ритмичных телодвижений в компании со звездами – экс-мисс Екатеринбург Софией Никитчук и телеведущей Анастасией Гончаровой. Оставшимися участницами зарядки были участницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2016».

Вместе с тем НКО, которые считают близкими к депутату, проводили и более заметные акции – такие как «Свеча памяти», сумма господдержки на которую оставила 118 тысяч рублей. Однако сам Коробейников склонен считать, что бюджетные переводы организациям близких ему персон, считать своего рода способом заработка некорректно. Депутат утверждает, что та – же «Свеча памяти» реально стоит не меньше 600-700 тысяч рублей и недостающие средства члены патриотических НКО собирают сами.

Стоит отметить, что в минувшем году, ранее набившее оскомину своими затеями свердловское казачество не могло похвастаться большим вниманием со стороны государства в виде грантов. Так фонду «Свердловский областной ресурсный центр поддержки НКО, общественных программ и инициатив» фонд «СОРЦ» дали 126 тысяч рублей» на интерактивную презентацию «казачьего подворья» Оренбургского войскового казачьего общества (Свердловская область) на шестом международном фестивале «Казачья станица Москва-2016», фонду «Уральский фонд поддержки казачества» минкульт выделил 129 тысяч рублей на проведение фестиваля «Казачий спас». НО Хуторское казачье общество «Хутор Красноуфимский» (оказывается есть и такое) получило от минспорта 237 тысяч рублей на проект «В строю кадеты».

В Прокуратуре Свердловской области на момент выхода материала не смогли предоставить комментарий о проверках расходования бюджетных средств свердловскими НКО.

Екатеринбург, Максим Бородин

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