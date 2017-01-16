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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

В Екатеринбурге к «Лыжне России – 2017» готовят трассы на 17 спортивных базах

В Екатеринбурге к «Лыжне России – 2017» готовят трассы на 17 спортивных базах

В Екатеринбурге началась подготовка к традиционной всероссийской гонке «Лыжня России», которая пройдет 11 февраля. Массовые забеги пройдут во всех семи районах города: уже началась подготовка трасс на 17 лыжных базах уральской столицы, сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии.

В этом году основная городская площадка, «Екатеринбург-Экспо», по совместительству выступает еще и главным областным стартом. Для тех, кто планирует добираться на место на общественном транспорте, в день гонки с 10 до 17 от станции метро «Ботаническая» будут организованы специальные шаттлы. Кроме того, проезд в муниципальном общественном транспорте для участников гонки будет бесплатным.

Стартуют соревнования в полдень единовременно на всех площадках. Регистрация на гонку начнется заблаговременно и продолжится вплоть до начала мероприятия. На каждой из площадок спортсменов будет ждать горячее питание или сладкие перекусы. Поддерживать спортивный энтузиазм лыжников будут творческие коллективы Екатеринбурга.

Добавим, что в прошлом году в массовом забеге «Лыжня России» приняли участие более 28 тысяч человек. Ожидается, что в этом году праздник пройдет не менее массово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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