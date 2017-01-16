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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

В Екатеринбурге будут судить группу молодчиков, грабивших девушек из соцсетей

В Екатеринбурге будут судить группу молодчиков, грабивших девушек из соцсетей

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношешении членов группировки, обвиняемых в серии разбойных нападений на девушек, с которыми они знакомились в соцсетях.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на скамье подсудимых окажутся трое мужчин – Саъди Махмудов, Малик Гахраманов и Рамил Исаев. Они обвиняются по части 4 статьи. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой»), части 3 статьи 161 («Грабеж, совершенный организованной группой») и ч.4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой»).

По версии следствия, с декабря 2015 по январь 2016 года молодчики совершили в Екатеринбурге серию нападений на девушек, в том числе несовершеннолетних. Так, 26 января участники группировки познакомились в соцсети с девушкой 1999 года рождения, и договорились с ней и ее сестрой о встрече. Обвиняемые подъехали на автомобиле к их дому, посадили девушек в машину и, предложив вместе провести время, вывезли в безлюдное место. Затем Гахраманов, управлявший автомобилем, остановился на обочине, сказав, что сломалось авто, а Исаев и Махмудов одновременно напали на девушек. Угрожая кинжалом, злоумышленники потребовали отдать им все ценное. Девушки отдали им свои сотовые, шубу и золотой браслет, были оставлены на обочине, а бандиты скрылись.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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