Опасная горка в Новоуральске заинтересовала прокуратуру

Публикации за 16.01.17

Прокуратура ЗАТО Новоуральск проверит местные горки. Несколько горожан сообщили полученных травмах после съезда с горок.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, надзорное ведомство проверит информацию о том, что одна из горок была неправильно залита и на ней травмировалось несколько человек. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит, имело ли место травмирование граждан, в том числе несовершеннолетней, для чего будет запрошена соответствующая информация в больнице и травмпункте города, а также тяжесть полученных травм. Будет установлено, соблюдались ли при строительстве ледяной горки необходимые нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности граждан, устанавливаться и опрашиваться лица, ответственные за возведение и эксплуатацию горки», – пообещали в прокуратуре.

В соцсетях мнения жителей о горках разошлись. Некоторые новоуральцы пишут, что кататься с местных горок опасно. «Будьте осторожны на горках около Ёлки, а особенно на большой горке. Сегодня с подругой и братом пошли на Ёлочку. Все было хорошо, пока мы не скатились несколько раз с горки, в конце просто большие ямы, попенцию сильно отбивает. Было несколько случаев прямо перед моими глазами. Ехал мужчина с горки с дочкой / внучкой, и приземлился прямо в эту в яму, подвернул себе ногу. Дальше, женщина тоже попала в эту яму, и сказала, то что больше не приеду на эту горку. И да, если вы такие бешеные, то желейте маленьких детей, сегодня на девочку лет 7-9 наехали 2 мальчика, которые были на большом корыте. Девочку сбили, она проехала прямо лицом по этой яме», – такое сообщение оставил анонимный пользователь в группе «Подслушано в Новоуральске» (орфография и пунктуация авторские). «*** вообще бесят эти горки! Власти с*ки даже для детей городок нормальный построить не смогли! Во дворах горки самодельные куда лучше и безопаснее! Вот как вообще жители города должны уважительно относиться к нашим властям, если власти на нас *** положили? И снег и горки и мусор и дороги и можно вечно перечислять всё их сделанное на ***!» – согласилась с этим в комментариях Оксана Веску (в авторском сообщении используется мат). Впрочем, некоторые тут же в комментариях указывают, что с горками как раз все в порядке. «Ямы сами собой не берутся. И изначально все горки были в идеальном состоянии. Просто некоторые дети (взрослые) дегенераты ломают», – отвечает горожанке Леся Петрова. «Все жалуются на ледовый городок... Что там дыры какие то и ямы... Дак это везде так! Просто фанерку нужно в форме корыта иметь (не знаю как она правильно называется, но сейчас многие с такими!). Мы были и катались на всех горках! Все вполне прилично. Очереди нет на горки, толкучки нет. Также были на елке в екб! Ребята вот там действительно треш», – сообщает еще один подписчик.

Добавим, в первые дни нового года следователи начали проверку горки в Серове, здесь покалечились как минимум пять человек.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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