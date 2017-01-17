За сброс в Исеть 200 тысяч кубометров грязной воды руководитель завода оштрафован на 3 тысячи

Публикации за 17.01.17

Один из руководящих работников ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» заплатит штраф в три тысячи рублей за загрязнение реки Исети.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, предприятие превысило установленный департаментом Росприроднадзора по УрФО предел сброса в воду загрязняющих веществ. Это подтверждено результатами химического анализа сточной воды, а также сведениями об использовании воды, из которого следует, что в 2015 г. предприятие сбросило в реку 223,56 тыс. куб. м загрязненных вод, и недостаточно очищенных – 4 тыс. куб. м.

Прокуратура Каменска-Уральского внесла генеральному директору завода представление с требованием устранить выявленные нарушения. Два должностных лица предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура в отношении начальника отдела по охране труда, окружающей среды и промышленной безопасности ОАО «КУЛЗ» Станислава Венгрова возбудила административное дело по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения Венгров оштрафован на 3 тыс. рублей.

Указанное решение в законную силу не вступило.

Прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений требований законодательства об охране водных объектов.

Каменск-Уральский, Служба информации РИА «Новый День»

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