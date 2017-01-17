NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.01.17

На Кольцовском тракте столкнулись 5 автомобилей

На Кольцовском тракте столкнулись 5 автомобилей

Утром во вторник в Екатеринбурге на Кольцовском тракте столкнулись 5 автомобилей, в районе массового ДТП образовалась пробка.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла недалеко от заправки «ЛУКойл», рядом с поворотом на улицу Яблоневую. По данным интернет-сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался гигантский затор. Очевидцы сообщают, что сначала Ford Focus не уступил дорогу Chevrolet Captiva, затем пытавшийся объехать место ДТП Volkswagen Polo врезался в заднюю часть Focus. В свою очередь Toyota Land Cruiser задел Captiva, тут же в аварию угодил Opel.

Машины заблокировали несколько полос. В отделении пропаганды городского управления ГИБДД отмечают, что разбираются в обстоятельствах аварии. Пострадавших в ДТП нет. По предварительным данным, ДТП случилось из-за несоблюдения скоростного режима.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

За сброс в Исеть 200 тысяч кубометров грязной воды руководитель оштрафован на 3 тысячи. / Руководителя «Росгосстраха» в Реже оштрафовали за отказ оформить ОСАГО. / 17 января в Свердловской области ожидаются следующие события.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter