Публикации за 17.01.17

Утром во вторник в Екатеринбурге на Кольцовском тракте столкнулись 5 автомобилей, в районе массового ДТП образовалась пробка.

Как передает корреспондент NDNews.ru, авария произошла недалеко от заправки «ЛУКойл», рядом с поворотом на улицу Яблоневую. По данным интернет-сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался гигантский затор. Очевидцы сообщают, что сначала Ford Focus не уступил дорогу Chevrolet Captiva, затем пытавшийся объехать место ДТП Volkswagen Polo врезался в заднюю часть Focus. В свою очередь Toyota Land Cruiser задел Captiva, тут же в аварию угодил Opel.

Машины заблокировали несколько полос. В отделении пропаганды городского управления ГИБДД отмечают, что разбираются в обстоятельствах аварии. Пострадавших в ДТП нет. По предварительным данным, ДТП случилось из-за несоблюдения скоростного режима.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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