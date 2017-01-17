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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Корпорация Уралвагонзавод получила госгарантии на сумму 25,7 миллиарда рублей

Корпорация Уралвагонзавод получила госгарантии на сумму 25,7 миллиарда рублей

Корпорации Уралвагонзавод предоставлены государственные гарантии в объеме 25,7 миллиарда рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного и дочерних предприятий. Надежность компании в качестве заемщика подтверждается высоким кредитным рейтингом.

Госгарантии в объеме25,7 миллиарда рублей предоставлены корпорации для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия «Уралвагонзавод» и дочерних предприятий – ООО «ЧТЗ-Уралтрак» и АО «Уралтрансмаш». Процесс одобрения и оформления гарантий длился около 8 месяцев, – сообщает пресс-служба УВЗ.

«Кредиты корпорации УВЗ, привлеченные ранее на финансирование основной производственной деятельности, рефинансируются под обеспечение государственными гарантиями в банках, являющихся основными стратегическими финансовыми партнерами корпорации – АО «Газпромбанк», ПАО БАНК «ЮГРА», Банке ВТБ (ПАО) и прочими, – сообщает пресс-служба. – Надежность компании в качестве заемщика подтверждается высоким кредитным рейтингом. Так, в ноябре 2016 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) улучшило подуровень со второго на первый рейтинга долгосрочной кредитоспособности АО «НПК «Уралвагонзавод» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу – стабильный».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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