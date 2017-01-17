Свердловскстат пересчитал инфляцию за прошлый год: масло и рыба подорожали на 19 %

Публикации за 17.01.17

Свердловскстат опубликовал данные о том, как за прошлый год изменились цены. В целом инфляция составила 5,8 %, но некоторые продукты стали существенно дороже. Например, молоко подорожало на 10 %, рыба и сливочное масло почти на пятую часть, гречка – еще больше. Изменение цен в большую сторону коснулось практически всех позиций.

«В 2016 г. (в декабре 2016 г. к уровню декабря 2015 г.) потребительские цены на товары и услуги повысились на 5,8% (в декабре 2015 г. к уровню декабря 2014 г. – на 14,0%)», – сообщают свердловские статисты. Продукты (без учета алкоголя) стали дороже на 4,7 %, это существенно меньше, чем было год назад (тогда показатель составил 17,2 %), однако некоторые товары подорожали довольно заметно. На молоко и молочную продукцию цены выросли на 10,1 %, на макароны – 6,6 %, сыры стали дороже на 6,2 %, хлеб – на 5,2 %.

Крупы за год подорожали на 10,9 % в целом, а рекордсменом в этой категории стала гречка – ее стоимость увеличилась на 22,1 %. Что касается цен на плодовоовощную продукцию, то больше всего подорожал чеснок – 36,3 %. Орехи обходятся дороже на 9,5 %, картофель – на 6,1 %.

Свинина и говядина за год подорожали на 6,2% и 1,0% соответственно, курица – на 3,9 %. Рост цен на рыбу куда серьезнее – 19,4 % «набрали» лососевые породы, 15,7 % соленая и копченая рыба, 13,1 % рыбные консервы. На 19 % стало дороже сливочное масло, на 15,9 % соки, почти так же подорожал шоколад. Дороже стали чай, кофе, майонез, печенье, подсолнечное масло и многие другие продукты. Зато сахар-песок подешевел на 2 %. Алкогольные напитки стали дороже на 7,9 %, что на процент меньше увеличения цен годом ранее. Заодно статисты подсчитали, что общепит поднял цены на 5,1 %, а предприятия быстрого обслуживания – на 9,6 %. Стоимость минимального набора продуктов питания за год увеличилась на 4,8 %, к концу декабря ее оценили в 3991,2 рубля.

Конечно, цены росли не только на продукты. Подорожали табачные изделия (20,7 %), канцтовары (13,5 %), бельевой трикотаж (9,7 %), электротовары и другие бытовые приборы (7,2 %) и многое другое. Рост цен на бензин в Свердловскстате оценили в 4,2 %, дизеля – на 3,3 %.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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