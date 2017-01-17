Всемирный день The Beatles в Екатеринбурге отметили с лопатами (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.01.17

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У единственного в стране памятника легендарной группе вчера собрались участники екатеринбургского «Битлз-клуба». Запланированное «музыкально-цветочное» представление пришлось разбавить ударным снегоуборочным трудом. Памятник завалило снегом по пояс.

Напомним, по решению ЮНЕСКО Всемирный день The Beatles празднуется с 2001 года. Как отметили дату на Урале, смотрите на канале NDNews.ru.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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