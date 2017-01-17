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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Матвиенко неожиданно поздравила свердловчан с днем рождения области

Матвиенко неожиданно поздравила свердловчан с днем рождения области

Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко неожиданно поздравила жителей Свердловской области с днем рождения региона. Она отправила телеграмму в Екатеринбург, где вспомнила про Ельцина, Бажова и Дерябина.

«В летописи региона есть немало памятных дат и героических имен. Здесь живут талантливые и гостеприимные люди, которые любят свою малую родину, гордятся ее историей и выдающимися земляками, среди которых первый Президент Российской Федерации Борис Ельцин, русский писатель и журналист Павел Бажов, инженер Андрей Дерябин. Неоценим вклад жителей области в победу в Великой Отечественной войн, восстановление народного хозяйства страны в послевоенное время», – сказала Валентина Матвиенко в послании.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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