Мэрия Екатеринбурга продала архитектурный памятник «Дом купца Чувильдина» за 6,3 миллиона рублей

Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса по продаже муниципального объекта на улице Горького, 14, известного как Дом купца Чувильдина. Старинный кирпичный особняк приобрела компания ООО «Капитал», предложившая наибольшую цену – 6 миллионов 310 тысяч рублей. Теперь новый собственник обязан отреставрировать здание под контролем городского департамента по управлению муниципальным имуществом, сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии.
Конкурс был открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения о цене объекта. Администрация города выставляла на продажу три помещения, расположенных на цокольном и первом этажах особняка. Остальные помещения в доме уже находятся в частной собственности некоего гражданина Александра Петрова. Начальная цена продажи трех комнат составляла 6 миллионов 240 тысяч рублей.
Отметим, что продажа архитектурного памятника проходила с одобрения городской думы, которая приняла соответствующее решение весной 2016 года. Согласно законодательству, победитель конкурса берет на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия и гарантирует его сохранность. В противном случае, город имеет право вернуть памятник в муниципальную собственность. Деньги от продажи объекта поступают в городскую казну.
«Проведение таких мероприятий связано с тем, что муниципальный бюджет не в состоянии за свой счет осуществлять капитальные вложения в подобные объекты. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии городские власти используют возможность передать их предпринимателям, которые, соблюдая определенные правила, могут стать собственниками и использовать объект в соответствии с его назначение», – отмечают в пресс-службе администрации города.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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