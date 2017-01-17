NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.01.17

Мэрия Екатеринбурга продала архитектурный памятник «Дом купца Чувильдина» за 6,3 миллиона рублей
Фото – «Яндекс.Карты»

Мэрия Екатеринбурга продала архитектурный памятник «Дом купца Чувильдина» за 6,3 миллиона рублей

Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса по продаже муниципального объекта на улице Горького, 14, известного как Дом купца Чувильдина. Старинный кирпичный особняк приобрела компания ООО «Капитал», предложившая наибольшую цену – 6 миллионов 310 тысяч рублей. Теперь новый собственник обязан отреставрировать здание под контролем городского департамента по управлению муниципальным имуществом, сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии.

Конкурс был открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения о цене объекта. Администрация города выставляла на продажу три помещения, расположенных на цокольном и первом этажах особняка. Остальные помещения в доме уже находятся в частной собственности некоего гражданина Александра Петрова. Начальная цена продажи трех комнат составляла 6 миллионов 240 тысяч рублей.

Отметим, что продажа архитектурного памятника проходила с одобрения городской думы, которая приняла весной 2016 года. Согласно законодательству, победитель конкурса берет на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия и гарантирует его сохранность. В противном случае, город имеет право вернуть памятник в муниципальную собственность. Деньги от продажи объекта поступают в городскую казну.

«Проведение таких мероприятий связано с тем, что муниципальный бюджет не в состоянии за свой счет осуществлять капитальные вложения в подобные объекты. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии городские власти используют возможность передать их предпринимателям, которые, соблюдая определенные правила, могут стать собственниками и использовать объект в соответствии с его назначение», – отмечают в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

Матвиенко неожиданно поздравила свердловчан с днем рождения области. / Всемирный день The Beatles в Екатеринбурге отметили с лопатами (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловскстат пересчитал инфляцию за прошлый год: масло и рыба подорожали на 19 %.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter