Мэрия Екатеринбурга продала архитектурный памятник «Дом купца Чувильдина» за 6,3 миллиона рублей

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Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса по продаже муниципального объекта на улице Горького, 14, известного как Дом купца Чувильдина. Старинный кирпичный особняк приобрела компания ООО «Капитал», предложившая наибольшую цену – 6 миллионов 310 тысяч рублей. Теперь новый собственник обязан отреставрировать здание под контролем городского департамента по управлению муниципальным имуществом, сообщили NDNews.ru в пресс-службе мэрии.

Конкурс был открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения о цене объекта. Администрация города выставляла на продажу три помещения, расположенных на цокольном и первом этажах особняка. Остальные помещения в доме уже находятся в частной собственности некоего гражданина Александра Петрова. Начальная цена продажи трех комнат составляла 6 миллионов 240 тысяч рублей.

Отметим, что продажа архитектурного памятника проходила с одобрения городской думы, которая приняла соответствующее решение весной 2016 года. Согласно законодательству, победитель конкурса берет на себя обязательства по восстановлению объекта культурного наследия и гарантирует его сохранность. В противном случае, город имеет право вернуть памятник в муниципальную собственность. Деньги от продажи объекта поступают в городскую казну.

«Проведение таких мероприятий связано с тем, что муниципальный бюджет не в состоянии за свой счет осуществлять капитальные вложения в подобные объекты. Для поддержания объектов в надлежащем состоянии городские власти используют возможность передать их предпринимателям, которые, соблюдая определенные правила, могут стать собственниками и использовать объект в соответствии с его назначение», – отмечают в пресс-службе администрации города.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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