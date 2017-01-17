Подготовка к паводку началась раньше срока: водохранилища из-за снегопадов начали сброс воды (ФОТО)

Публикации за 17.01.17

На водохранилищах Свердловской области в этом году из-за обильных снегопадов раньше срока началась подготовка к весеннему паводку. Гидротехнические сооружения уже сейчас начали сброс воды.

Как передает корреспондент NDNews.ru, подобные мероприятия стартуют на всей территории региона. В частности, заблаговременная подготовка к паводку стартовала в Нижнем Тагиле. «С сегодняшнего дня начинаем предпаводковую сработку на гидротехнических сооружениях ЕВРАЗ НТМК. Речь идет о Нижнетагильском и Леневском водохранилищах. На Леневке сейчас уровень предпаводковой сработки 213 сантиметров, а должно быть 211. Это вызвано большим количеством осадков. Поэтому принято решение начать сброс уже сейчас, чтобы не допустить повторения событий лета 2016 года», – цитирует агентство «Все новости» начальника отдела гражданской защиты населения администрации Нижнего Тагила Андрея Жбанова.

На Ленёвском водохранилище

Сброс воды будет производиться постепенно, шандоры планируют приоткрываться на 10-13 см. Сначала работы будут проводиться на Тагильском пруду, затем – на Леневке. Специалисты по графику намерены отслеживать уровень воды. Учитывая начатые мероприятия, муниципалитет запретил выход людей на лед вблизи водозаборных и водосливных сооружений. Как говорят в местной мэрии, из-за колебаний уровня воды возможно подмывание льда и его разрушение.

Нижнетагильсая плотина

Напомним, ранняя весна принесла Свердловской области в 2016 году один из самых мощных паводков. Первые тревожные сводки МЧС стали приходить из восточных районов – Ирбита и Каменска-Уральского. Далее география половодья расширилась – «большая вода» пришла в Красноуфимск, Староуткинск, Первоуральск, Полевской и другие города. В 20-х числах апреля в зоне подтопления оказались сотни населенных пунктов Верхотурского ГО, Туринского и Слободо-Туринского районов, а также поселки около Серова, Нижнего Тагила, Тавды. Местным жителям пришлось спасать домашних животных и скот – уводить их на возвышенности и эвакуироваться самим на чердаки, а после – вынужденно уезжать к родственникам или отправляться в пункты временного размещения.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Верхотурье, Туринске, Слободо-Туринске, Ирбите, Тавде и в поселке Гари. Причем, в отличие от предыдущих лет, ЧС в ряде районов придали значение федерального масштаба. При этом жертвам паводка до сих пор приходится ждать компенсаций.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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