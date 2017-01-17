Судебные приставы доставили в свердловские суды население целого города

Публикации за 17.01.17

За 2016 год судебные приставы Свердловской области принудительно доставили в суды население небольшого города.

Как сообщили NDNews.ru в УФССП по Свердловской области, свыше десяти тысяч свердловчан подверглись принудительному приводу в 2016 году.

Судебным приставам по обеспечению порядка деятельности судов УФССП России по Свердловской области в 2016 году необходимо было в принудительном порядке доставить в суды 10 386 человек. Из них 10 076 лиц привлечены по уголовным делам, 264 человека по административным делам и 46 – по гражданским.

Наибольшее количество лиц, подлежащих принудительному приводу, оказалось в Новоуральске – 736 человек, в Каменске-Уральском и Каменском районе – 566, в Артемовске – 481.

Во время осуществления приводов судебные приставы по ОУПДС сталкиваются с различными проблемами. Однако самой большой является непонимание граждан, что, несмотря на все уловки, каждый свидетель, подозреваемый, потерпевший или же должник по исполнительному производству при отсутствии уважительных причин в случае необходимости будет доставлен в суд или на прием к судебному приставу-исполнителю.

Так, самыми запоминающимися в 2016 году были приводы, когда обвиняемый по ч. 1. ст. 228 УК РФ («За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических веществ») спрятался от судебных приставов Железнодорожного района города Екатеринбурга в диване. В шкаф залез свидетель из Карпинска, проходящий по уголовному делу по ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Напомним, подобное поведение расценивается как воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, в связи с чем составляется протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.8 КоАП РФ, что усугубляет положение гражданина, подвергнутого принудительному приводу, отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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