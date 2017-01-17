Антимонопольщики нашли нарушения в рекламе «Тихвина»

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Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обнаружило нарушение законодательства в рекламе клубного дома «Тихвинъ», опубликованной в одном из глянцевых журналов.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, в рекламе содержится текст: «Единственный дом класса Luxury Lifestyle Тихвинъ клубный дом Продажа последних квартир». На оборотной стороне плотной вклейки изображена эмблема международного конкурса Luxury Lifestyle Awards Winner 2013.

Рекламодатель, ООО «Управление коммерческой недвижимостью», указало, что в рекламе используются достоверные сведения, так как в 2013 году ООО «УКН» стало лауреатам премии Luxury Lifestyle Awards Winner 2013», подтверждением является сертификат лауреата (представлен в материалы дела), данная информация была указана в рекламном материале.

Однако комиссия УФАС сочла, что в рекламе не были указаны конкретные критерии, по которым клубный дом «Тихвинъ» сравнивается со всеми остальными домами, а также не указана территория, на которой клубный дом «Тихвинъ» является единственным домом своего класса. Нет сведений и о номинации, в которой клубный дом «Тихвинъ» стал лауреатом указанной премии. Изучив все обстоятельства, ведомство признало рекламу ненадлежащей и нарушающей требования п.1 ч. 3 ст.5 ФЗ «О рекламе».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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