В Верхотурье посадили дебошира, который зарезал соседа в ответ на просьбу не шуметь

Публикации за 17.01.17

Верхотурский суд отправил в колонию мужчину, который зарезал соседа за просьбу не мешать отдыхать.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, в августе прошлого года между двумя жителями Верхотурья произошел конфликт. Владимир Шихов вместе с товарищами распивал спиртное в своей квартире, его сосед попросил гуляющих разойтись, потому что они мешали его семье отдыхать. После перепалки мужчины решили выйти на улицу и продолжить выяснять отношения там, завязалась драка. Шихов оказался слабее, а потому вернулся в дом, взял нож и ударил им соседа в живот. Потерпевший от полученной раны скончался.

Дебошира судили по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Суд вынес приговор – убийца проведет в колонии строгого режима 11 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.

Верхотурье, служба информации РИА «Новый День»

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