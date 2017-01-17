Ручной кинкажу будет лечить «особых» детей в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

Публикации за 17.01.17

В отделе прирученных животных Екатеринбургского зоопарка поселился экзотический зверь под названием кинкажу.

Как сообщили в зоопарке, зверю по кличке Кэрри предстоит выполнять важную функцию – работать психологом для «особых» детей. На базе Екатеринбургского зоопарка уже несколько лет ведутся занятия по анималотерапии для детей с различными особенностями – синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и пр. Такие занятия помогают ребятам преодолевать свои недуги и социализироваться, животные дают мощный стимул к развитию каждому из участников занятия.

Кинкажу – хищное млекопитающее из семейства енотовых, обитающее в Центральной и Южной Америке. Днем спит в дуплах, ночью подвижен и лазает по деревьям, ища себе пищу. В пищу употребляет фрукты, насекомых, нектар, мелких животных. Любит мёд и разоряет пчелиные ульи, используя свой длинный язык. Из-за любви к мёду кинкажу часто называют «медовым медвежонком». Замечательная его особенность – хватательный хвост, помогающий при лазании. В Екатеринбургском зоопарке с 2004 года живет пара этих животных – Каспер и Катя. Именно их детеныш и переехал жить в отдел прирученных животных. Это девочка, её назвали Кэрри и сейчас ей полгода.

Фото – Екатерина Уварова, пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

Избирателей в Екатеринбурге стало больше на 2,5 тысячи. / В Верхотурье посадили дебошира, который зарезал соседа в ответ на просьбу не шуметь. / Антимонопольщики нашли нарушения в рекламе «Тихвина». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»