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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Ручной кинкажу будет лечить «особых» детей в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

Ручной кинкажу будет лечить «особых» детей в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

В отделе прирученных животных Екатеринбургского зоопарка поселился экзотический зверь под названием кинкажу.

Новый День: Ручной кинкажу будет лечить ''особых'' детей в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

Как сообщили в зоопарке, зверю по кличке Кэрри предстоит выполнять важную функцию – работать психологом для «особых» детей. На базе Екатеринбургского зоопарка уже несколько лет ведутся занятия по анималотерапии для детей с различными особенностями – синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и пр. Такие занятия помогают ребятам преодолевать свои недуги и социализироваться, животные дают мощный стимул к развитию каждому из участников занятия.

Новый День: Ручной кинкажу будет лечить ''особых'' детей в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

Кинкажу – хищное млекопитающее из семейства енотовых, обитающее в Центральной и Южной Америке. Днем спит в дуплах, ночью подвижен и лазает по деревьям, ища себе пищу. В пищу употребляет фрукты, насекомых, нектар, мелких животных. Любит мёд и разоряет пчелиные ульи, используя свой длинный язык. Из-за любви к мёду кинкажу часто называют «медовым медвежонком». Замечательная его особенность – хватательный хвост, помогающий при лазании. В Екатеринбургском зоопарке с 2004 года живет пара этих животных – Каспер и Катя. Именно их детеныш и переехал жить в отдел прирученных животных. Это девочка, её назвали Кэрри и сейчас ей полгода.

Фото – Екатерина Уварова, пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Новый День: Ручной кинкажу будет лечить ''особых'' детей в екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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