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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

ФСБ наведалась в екатеринбургский ОБЭП в поисках «оборотня в погонах»

ФСБ наведалась в екатеринбургский ОБЭП в поисках «оборотня в погонах»

Сотрудники ФСБ в эти минуты работают в здании управления МВД по городу Екатеринбургу на улице Фрунзе, 74, в рамках расследования уголовного дела.

Как передает корреспондент NDNews.ru, непосредственно чекисты наведались в ОБЭП и ПК (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции). ФСБ, по данным источников нашего агентства, интересуют материалы, имеющие отношение к деятельности подразделения по потребительскому рынку. По неподтвержденной информации, один из правоохранителей может быть в сговоре с предпринимателями, занимающимися организацией подпольных игровых казино и букмекерских контор.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил NDNews.ru факт проведения оперативно-следственных мероприятий. Он уточнил, что в здании городского управления полиции идут не обыски, а осмотр служебных помещений. «Его проводят наши коллеги из регионального управления ФСБ совместно с сотрудниками полиции из УСБ областного полицейского главка. Расследование уголовного дела, в рамках которого работают оперативные сотрудники, осуществляет Следственный комитет, в связи с чем от подробных комментариев я пока откажусь», – сообщил собеседник агентства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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