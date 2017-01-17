ГИБДД: три вчерашних ДТП в Екатеринбурге вызваны состоянием дорог

Публикации за 17.01.17

Недостатки зимнего содержания дорог становятся сопутствующим фактором возникновения ДТП, а особую тревогу Госавтоинспекции области вызывает состояние улично-дорожной сети Екатеринбурга.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД, только за вчерашний день при выяснении обстоятельств трех ДТП, в которых пострадали люди, были выявлены неудовлетворительные дорожные условия.

Так, в 13.25 во дворе дома № 49 на улице Мичурина водитель автомобиля «Пежо», пропуская встречный автомобиль на зауженной снежными валами проезжей части, при движении задним ходом задел пешехода. В результате ДТП пешеход был доставлен в ГКБ №36 с переломом бедра.

В 15.00 на регулируемом пешеходном переходе напротив дома № 12 на улице Учителей водитель автомобиля «Шевроле» наехал на пешехода, неожиданно вышедшего на проезжую часть из-за сугробов высотой более 1 метра. В результате пешеход получил травмы и был доставлен в ГКБ №36.

В 20.20 час. уже напротив дома № 40 по улице Куйбышева, водитель автомобиля «Фольксваген», избегая столкновения с попутно двигающимся автомобилем «Дэу-Нексия», не справился с управлением на дороге, имеющей снежный накат, и выехал на тротуар, где допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в ГКБ №23.

Все эти аварии зарегистрированы на участках улично-дорожной сети, где работы по снегоуборке после прошедших еще в праздники снегопадов, уже выполнялись. Но на дорогах остались колеи и гололед, а проезжая часть была заужена. Только за один день, 16 января 2017 года, Госавтоинспекцией города Екатеринбурга к административной ответственности привлечено было 12 должностных лиц, ответственных за содержание улично-дорожной сети, ведется расследование 5 административных дел данной направленности, на устранение выявленных недостатков выдано 18 предписаний.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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