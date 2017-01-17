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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Екатеринбургская Масленица пройдет в ЦПКиО 26 февраля

Екатеринбургская Масленица пройдет в ЦПКиО 26 февраля

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении Масленицы.

Согласно документу, главные гуляния пройдут в Екатеринбурге в воскресенье, 26 февраля, на территории Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230).

По поручению Александра Якоба предприятия торговли и общественного питания, расположенные на территории ЦПКиО, прекратят розничную продажу алкогольной продукции за два часа до проведения гуляний, в период проведения праздника и в течение часа после его завершения.

На празднике будут дежурить сотрудники полиции и врачебно-сестринские бригады.

Александр Якоб также поручил ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» обеспечить бесперебойную работу городского электротранспорта, увеличить количество трамваев на маршрутах до станции «ЦПКиО».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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