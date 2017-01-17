«Пешеходы становятся невольными участниками церковных служб», – екатеринбуржец пожаловался на храм в прокуратуру (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 17.01.17

Житель Екатеринбурга пожаловался в прокуратуру на храм имени Иннокентия Московского, расположенного на проспекте Ленина. Горожанина возмутило, что его и других прохожих делают невольными участниками богослужений, звук с которых дублируется колонками, выходящими на улицу.

Как сообщил житель Екатеринбурга Юрий Глазков на своей странице в Facebook, в начале декабря он обратился в прокуратуру с заявлением. Его смутило, что из храма на проспекте Ленина, 11, доносятся звуки богослужений. «Из динамиков, установленных на внешней стене здания церкви, регулярно воспроизводятся аудиозаписи религиозных богослужений, причем звук настолько громкий, что трансляции слышно и на противоположной, нечетной стороне проспекта. В результате граждане, проходящие по Ленина, становятся как бы невольными участниками этих церковных служб», – написал мужчина в заявлении в прокуратуру. Он попросил представителей надзорного ведомства «дать правовую оценку действиям служителей храма в связи с фактами принудительных аудиотрансляций богослужений на массовую аудиторию».

Сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга проверку провели – но в тот момент аудиотрансляции не было, поэтому «установить превышение уровня шума» не удалось. Однако заявителя ответ прокурорских работников, похоже, не удовлетворил. «Пытаюсь привлечь прокуратуру к защите прав неверующих и иноверцев. Пока безуспешно. Надежды особой и не было, но буду обжаловать в вышестоящую инстанцию», – написал он.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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