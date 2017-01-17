«Чипирование животных – наша мечта»: как введение чипа под кожу поможет бездомным котам и собакам (ФОТО)

Публикации за 17.01.17

В этом году Госдума, вероятно, примет закон об ответственном обращении с животными, согласно которому всех питомцев – и «деревенских», и домашних – нужно будет внести в единый государственный реестр. Предполагается, что с 2019 года нужно будет чипировать всех, включая кошек и собак, иначе – штраф. Установить микрочип коту под кожу можно в Екатеринбурге и сегодня, но, по словам ветврачей, делают это лишь владельцы, которые хотят взять питомца в отпуск. Хотя чипирование могло бы частично решить проблему бездомных животных, – убеждены зоозащитники.

Закон об ответственном обращении с животными будет рассматриваться в Госдуме во втором чтении. Документ включен в примерную программу работы парламента на май, в правительстве активно готовятся поправки, которые придадут проекту окончательный вид. Проект поправок уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства, – сообщает «Российская газета».

Согласно новым нормам, для регистрации животных создадут государственную информационную систему «Реестр животных». Уже сейчас разрабатывается «дорожная карта» по внедрению на территории России системы уникальных идентификационных номеров. Предполагается, что с января 2018 года владельцам животных придется снабжать их чипами, либо татуировкой или тавром с уникальным идентификационным номером. Если владельцы не зарегистрируют животное, то попадут под административную ответственность.

Чипирование – самый безболезненный способ идентификации животного, который применяется во многих цивилизованных странах. Питомцу под кожу вводится небольшой чип размером 2х12 мм, на котором содержится информация о возрасте животного, вакцинации, а также данные о его хозяине – имя, адрес, телефон и так далее. Чип остается с животным на всю жизнь. В Европе, например, если чипированное животное обнаруживают на улице без хозяина, то владельца оштрафуют – за то, что не следит надлежащим образом за питомцем. В России же о чипировании большинство владельцев домашних животных даже не слышали.

В Екатеринбурге поставить чип своему питомцу сегодня можно во многих ветеринарных клиниках. Но желающих немного: пользуются услугами в основном те, кто планирует полететь с животными в отпуск. Процедура, по словам врачей, быстрая и безболезненная: чип вводится под кожу как инъекция, после чего все данные заносятся в международную базу.

«В месяц мы проводим не так много процедур, по сети клиник – около 10. Приходят в основном те, кто собирается в отпуск. Потому что, например, в Европу приехать с нечипированным животным нельзя, данные о питомце обязательно должны быть в международной базе данных. И это правильно, в том числе, с медицинской точки зрения: вместе с общей информацией в базу данных заносится информация о вакцинации животного и иные сведения, – рассказал NDNews.ru директор сети клиник «Айболит» Анатолий Исайкин. – Думаю, если в России будет введено обязательное чипирование, это повысит ответственность хозяев и обезопасит самих животных. Человек уже не сможет просто так выгнать надоевшего пса на улицу или выбросить кошку, с которой наигрался. Если животное будет найдено, хозяина оштрафуют».

«Обязательное чипирование домашних животных – это наша мечта. Если такой закон примут, то это станет началом решения глобальной проблемы бездомных животных, – считает одна из создательниц проекта по пристрою бездомных котов в Екатеринбурге CatsEkb Светлана Четверня. – Но помимо чипирования нужно еще и систему штрафов ввести – за брошенных, потерянных животных и так далее. А также стоит задуматься о контроле за разведением бездокументных животных, многих из которых потом выбрасывают на улицы, – это уже сложнее. Во многих странах Европы такая система штрафов уже действует успешно, она основана как раз на чипировании. И штрафы за выброшенное животное там очень высокие. Если подобная практика заработает в России, возможно, люди будут более ответственно подходить к решению завести питомца».

В законопроекте об ответственном обращении с животными еще много пробелов, но общественники надеются, что документ будет принят и заработает как можно раньше. Правда, по словам зоозащитников Екатеринбурга, сам закон ничего не решит, важен – контроль.

«Безответственные люди, которые способны выбросить животное на улицу, не будут добровольно ставить чипы. И в таком случае проблема с жестокостью и бездомными питомцами останется на прежнем уровне. Чтобы закон заработал, нужно чтобы некая инстанция следила – у кого есть животные, есть ли у них чипы. Маловероятно, что такое ведомство появится», – прокомментировали в одной из организаций Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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