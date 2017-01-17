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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

«Чипирование животных – наша мечта»: как введение чипа под кожу поможет бездомным котам и собакам (ФОТО)

«Чипирование животных – наша мечта»: как введение чипа под кожу поможет бездомным котам и собакам (ФОТО)

В этом году Госдума, вероятно, примет закон об ответственном обращении с животными, согласно которому всех питомцев – и «деревенских», и домашних – нужно будет внести в единый государственный реестр. Предполагается, что с 2019 года нужно будет чипировать всех, включая кошек и собак, иначе – штраф. Установить микрочип коту под кожу можно в Екатеринбурге и сегодня, но, по словам ветврачей, делают это лишь владельцы, которые хотят взять питомца в отпуск. Хотя чипирование могло бы частично решить проблему бездомных животных, – убеждены зоозащитники.

Закон об ответственном обращении с животными будет рассматриваться в Госдуме во втором чтении. Документ включен в примерную программу работы парламента на май, в правительстве активно готовятся поправки, которые придадут проекту окончательный вид. Проект поправок уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства, – .

Согласно новым нормам, для регистрации животных создадут государственную информационную систему «Реестр животных». Уже сейчас разрабатывается «дорожная карта» по внедрению на территории России системы уникальных идентификационных номеров. Предполагается, что с января 2018 года владельцам животных придется снабжать их чипами, либо татуировкой или тавром с уникальным идентификационным номером. Если владельцы не зарегистрируют животное, то попадут под административную ответственность.

Чипирование – самый безболезненный способ идентификации животного, который применяется во многих цивилизованных странах. Питомцу под кожу вводится небольшой чип размером 2х12 мм, на котором содержится информация о возрасте животного, вакцинации, а также данные о его хозяине – имя, адрес, телефон и так далее. Чип остается с животным на всю жизнь. В Европе, например, если чипированное животное обнаруживают на улице без хозяина, то владельца оштрафуют – за то, что не следит надлежащим образом за питомцем. В России же о чипировании большинство владельцев домашних животных даже не слышали.

В Екатеринбурге поставить чип своему питомцу сегодня можно во многих ветеринарных клиниках. Но желающих немного: пользуются услугами в основном те, кто планирует полететь с животными в отпуск. Процедура, по словам врачей, быстрая и безболезненная: чип вводится под кожу как инъекция, после чего все данные заносятся в международную базу.

Новый День: ''Чипирование животных – наша мечта'': как введение чипа под кожу поможет бездомным котам и собакам (ФОТО)

«В месяц мы проводим не так много процедур, по сети клиник – около 10. Приходят в основном те, кто собирается в отпуск. Потому что, например, в Европу приехать с нечипированным животным нельзя, данные о питомце обязательно должны быть в международной базе данных. И это правильно, в том числе, с медицинской точки зрения: вместе с общей информацией в базу данных заносится информация о вакцинации животного и иные сведения, – рассказал NDNews.ru директор сети клиник «Айболит» Анатолий Исайкин. – Думаю, если в России будет введено обязательное чипирование, это повысит ответственность хозяев и обезопасит самих животных. Человек уже не сможет просто так выгнать надоевшего пса на улицу или выбросить кошку, с которой наигрался. Если животное будет найдено, хозяина оштрафуют».

Новый День: ''Чипирование животных – наша мечта'': как введение чипа под кожу поможет бездомным котам и собакам (ФОТО)

«Обязательное чипирование домашних животных – это наша мечта. Если такой закон примут, то это станет началом решения глобальной проблемы бездомных животных, – считает одна из создательниц проекта по пристрою бездомных котов в Екатеринбурге CatsEkb Светлана Четверня. – Но помимо чипирования нужно еще и систему штрафов ввести – за брошенных, потерянных животных и так далее. А также стоит задуматься о контроле за разведением бездокументных животных, многих из которых потом выбрасывают на улицы, – это уже сложнее. Во многих странах Европы такая система штрафов уже действует успешно, она основана как раз на чипировании. И штрафы за выброшенное животное там очень высокие. Если подобная практика заработает в России, возможно, люди будут более ответственно подходить к решению завести питомца».

В законопроекте об ответственном обращении с животными еще много пробелов, но общественники надеются, что документ будет принят и заработает как можно раньше. Правда, по словам зоозащитников Екатеринбурга, сам закон ничего не решит, важен – контроль.

«Безответственные люди, которые способны выбросить животное на улицу, не будут добровольно ставить чипы. И в таком случае проблема с жестокостью и бездомными питомцами останется на прежнем уровне. Чтобы закон заработал, нужно чтобы некая инстанция следила – у кого есть животные, есть ли у них чипы. Маловероятно, что такое ведомство появится», – прокомментировали в одной из организаций Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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