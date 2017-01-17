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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге подготовлено 20 купелей к празднику Крещения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, спасатели продемонстрировали сегодня пять прорубей, сделанных в форме креста, которые специально вырубили для христианского праздника. Как рассказали сотрудники МЧС, всего в городе им известно о двадцати купелях для омовения в ледяной воде.

На Шарташе будут дежурить спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи. Толщина льда составляет около сорока сантиметров, что позволяет выдержать вес не менее пяти тонн. Это, считают спасатели, вполне безопасно для купания. Отметим, что купели на Шарташе представляют собой кресты, вырубленные во льду, с деревянным каркасом. Над прорубями установлены брезентовые палатки – от ветра. Всего в области, по данным МЧС подготовлено 106 купелей.

Видео подготовки смотрите на нашем канале.

Новый День: Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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