Сотрудники МЧС готовят проруби к Крещению (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 17.01.17

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В Екатеринбурге подготовлено 20 купелей к празднику Крещения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, спасатели продемонстрировали сегодня пять прорубей, сделанных в форме креста, которые специально вырубили для христианского праздника. Как рассказали сотрудники МЧС, всего в городе им известно о двадцати купелях для омовения в ледяной воде.

На Шарташе будут дежурить спасатели и сотрудники скорой медицинской помощи. Толщина льда составляет около сорока сантиметров, что позволяет выдержать вес не менее пяти тонн. Это, считают спасатели, вполне безопасно для купания. Отметим, что купели на Шарташе представляют собой кресты, вырубленные во льду, с деревянным каркасом. Над прорубями установлены брезентовые палатки – от ветра. Всего в области, по данным МЧС подготовлено 106 купелей.

Видео подготовки смотрите на нашем канале.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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