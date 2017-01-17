Путин поздравил уральского гонщика Сергея Карякина с победой в «Дакаре»

Публикации за 17.01.17

Президент России Владимир Путин поздравил гонщика из Екатеринбурга Сергея Карякина, который первым в истории смог выиграть ралли «Дакар» в зачете квадроциклов.

«Впервые в истории «Дакара» российский пилот стал победителем в зачете «QUAD». В состязании с именитыми конкурентами все члены команды внесли свой вклад в победу, проявили выдержку, волю и мастерство, умение точно рассчитать силы. Этот успех убедительно продемонстрировал отличную подготовку спортсменов Свердловской области в мотоциклетном спорте, их характер, волю и командную сплоченность», – говорится в сообщении президента России Владимира Путина.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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