Где выгуливать ослика и что снести к 2030 году – екатеринбургские депутаты после каникул взялись за градостроительство

Публикации за 17.01.17

Работа городской думы Екатеринбурга в 2017 году началась с оживленной дискуссии об архитектуре и правилах благоустройства. Поводом стало заседание комиссии по горхозяйству и градостроительству, где мэрия презентовала проект Стратегии пространственного развития города и новую редакцию Правил благоустройства. Народные избранники сочли оба доклада «сырыми», но с готовностью отозвались на предложение администрации подключиться к совместной работе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, огромное количество споров на заседании вызвал проект изменений Правил благоустройства города. Правки потребовались в связи с изменением федерального законодательства в сфере обращения твердых бытовых отходов, но городской комитет по благоустройству предложил более масштабную редакцию документа. К примеру, мэрия предлагает уточнить такие понятия как «газон», «дорога», «парковочное место» (всего 15 определений), а также более подробно прописывает требования к исполнению коммунальных услуг. Документ вносит и новые запретительные меры. Особенно депутатов поразил пункт о выгуле животных на детских площадках и пришкольных территориях – чиновники предложили включить запрет на выгул лошадей, пони и верблюдов.

«Я понимаю, что комитет по благоустройству проделал колоссальную работу. Но все же хотелось понять, какое наказание ждет тех, кто выгуливает на детских площадках, к примеру, ослика. Если речь в Правилах благоустройства идет только про лошадей и верблюдов. Нужно установить какую-то общую формулировку, хотя бы «копытные животные», – предложил депутат Алексей Бородин.

Председателя комиссии Владимира Крицкого возмутили ограничения, касающиеся сферы его деятельности – строительства. В новых Правилах сроки приемки объектов благоустройства определены с 15 апреля по 15 октября. В этом случае, по словам председателя комитета Тамары Благодатковой, строители будут успевать привести в порядок территорию до установления снежного покрова. На что депутат резко ответил: «С какой стати город устанавливает жесткие рамки, когда федеральный законодатель дает послабления застройщикам, работающим в неблагоприятных климатических условиях? Компании что, зимой должны на каникулы уходить?». Также Крицкий возразил против введения единого стандарта высоты городских ограждений, равной 90 сантиметров. По его словам, все строители давно пользуются «заводской» высотой в 1,7 метра. И.о. начальника департамента архитектуры Сергей Косенко осторожно заметил, что идея по снижению высоты ограждений принадлежит его ведомству: «Мы ведь не хотим, чтобы Екатеринбург превратился в город заборов».

«Я не буду голосовать за этот документ, хоть убейте меня», – упорствовал Владимир Крицкий. Впрочем, с ним согласились и коллеги по комиссии, хоть и не в такой радикальной форме. Виктор Ананьев предложил создать отдельную рабочую группу по доработке проекта и отложить вопрос до лучших времен. По общему решению, в группу вошли депутаты Александр Найданов, Александр Хан и Олег Хабибуллин.

На сегодняшнем заседании комиссия также заслушала доклад чиновника Главархитектуры по разработке Стратегии пространственного развития Екатеринбурга до 2030 года. Первая редакция документа будет готова к апрелю 2017 года, после чего мэрия планирует запустить его в широкое общественное обсуждение. Как отметил Сергей Косенко, в проекте будут отражены общие принципы развития города, а конкретика появится позже – при утверждении Генплана и правил землепользования и застройки. «Ответьте на простой вопрос, как будет расти Екатеринбург – ввысь или вширь?», – допытывался депутат Алексей Бородин. Представители администрации не дали четкого ответа, но вице-мэр Алексей Белышев заверил, что историческая часть города не будет изуродована высотными зданиями.

Владимир Крицкий и здесь выступил с возражениями. Он заявил, что исторических зданий у Екатеринбурга не так уж много, и тенденция развития города призывает строить новые здания. «Стратегия – это внесистемный документ, который не должен устанавливать застройщикам, как и где им строить. Историческое наследие Екатеринбурга минимально, до 1917 года это был уездный город, и бурное развитие началось только после войны. Вот сейчас, конечно, скажете, что я толкаю вас на то, чтобы все снести и построить новое. Кое-где – да», – заявил Крицкий. Депутаты согласились и с этим.

Добавим, что Стратегию пространственного развития города дума будет принимать в декабре 2017 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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