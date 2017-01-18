В Свердловской области открылись еще три ледовых переправы

Публикации за 18.01.17

В Таборинском районе на реке Тавде открыты две технологические переправы (для перевозки леса) у села Фунтусова и села Таборы, грузоподъемность каждой – 30 тонн. Сегодня начнет функционировать ледовая переправа на реке Сосьве в поселке Красный Яр Серовского ГО, предназначенная для обеспечения жизнедеятельности населения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Всего на 18 января в Свердловской области функционирует 11 ледовых переправ, 5 их них в Таборинском МР, три – в Серовском ГО, две – в Гаринском ГО и одна – в Слободо-Туринском районе. В ближайшее время планируется открытие еще трех ледовых переправ.

Ледовые переправы продолжат свою работу до марта 2017 года. Контроль за безопасностью их функционирования осуществляют сотрудники государственной инспекции по маломерным судам.

Таборы, Серов, Служба информации РИА «Новый День»

Таборы, Серов. Другие новости 18.01.17

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