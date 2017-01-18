В Кольцово из-за тумана задерживаются десятки рейсов

В Кольцово из-за погодных условий задерживаются десятки рейсов – как вылетающих, так и прилетающих. Несколько бортов отправили в соседние аэропорты.
Причиной задержки рейсов стал сильный туман сегодня ночью. По словам директора по стратегическим коммуникациям Кольцово Дмитрия Тюхтина, 9 рейсов были отправлены в соседние регионы – Челябинск, Тюмень и Пермь. Эти самолеты также прибудут в Екатеринбург с опозданием.
К этому моменту из-за метеоусловий задерживаются рейсы из Краснодара, Тюмени, Сочи, Санкт-Петербурга, московских Домодедово, Шереметьево и Внуково, Самары, Сургута, Оренбурга, Новосибирска. Соответственно, обратные рейсы из Екатеринбурга будут вылетать с существенным опозданием из-за позднего прибытия.
С опозданием на 19 часов в Кольцово должен приземлиться рейс из Бангкока – судя по онлайн-табло, этот борт сначала отправили в Пермь, затем в Челябинск и только сегодня после обеда он вылетит в Екатеринбург. Самолет должен был приземлиться вчера в 19:10, его ожидают сегодня в 14:30.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 18.01.17
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