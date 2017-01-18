Энергетики потратили на строительство и реконструкцию энергосетей 185 млн рублей

Публикации за 18.01.17

В Облкоммунэнерго подвели итоги выполнения инвестпрограммы в 2016 году: на строительство и реконструкцию электросетевого комплекса было потрачено 185 миллионов рублей, большая часть этих денег пошла на новые объекты.

«На реконструкцию мы потратили 75 миллионов – эти средства пошли на модернизацию в целях улучшения качества электроснабжения. А вот строительство новых объектов – в том числе для выполнения заявок на техприсоединение – потребовало более 109 миллионов рублей, – сообщила заместитель главного инженера по капитальному строительству АО «Облкоммунэнерго» Татьяна Лобастова. – Главная задача инвестпрограммы – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения наших потребителей, а также решение проблемы дефицита мощности в проблемных электрических узлах. Одновременно мы работаем и над снижением технических потерь в электросетях, повышаем безопасность работы оборудования и сотрудников».

По ее словам, в прошлом году было реконструировано 74,4 км линий электропередачи, обновлено оборудование 63 трансформаторных подстанций в поселке Меркитасиха Первоуральского ГО, Среднеуральске, Нижней Салде.

По строительству особенно большой объем работ проделан в Верхней Пышме, Первоуральске, Красноуфимске. «Для электроснабжения многоквартирных домов в районе улиц Трактовой и Народной стройки в Первоуральске энергетики проложили 2,7 км линий электропередачи и установили блочную комплектную двухтрансформаторную подстанцию. Стоимость этих работ составила 13,5 млн рублей. В общей сложности построено 79 км ЛЭП и 25 трансформаторных подстанций», – рассказали в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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