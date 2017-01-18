Свердловское заксо отменит областной закон об универсальных электронных картах / Масштабный проект УЭК на федеральном уровне приказал долго жить

Публикации за 18.01.17

Уже в ближайшее время бюджетный комитет заксобрания Свердловской области рассмотрит законопроект о признании утратившим силу областного закона об универсальных электронных картах (УЭК).

Как рассказал NDNews.ru председатель комитета Владимир Терешков, это связано с принятыми в конце декабря изменениями в федеральное законодательство. Депутат напомнил, что несколько лет назад на федеральном уровне был принят закон о выпуске и выдаче УЭК, которые должны были стать универсальным инструментом для получения и оплаты государственных и муниципальных услуг. В связи с этим соответствующий закон был принят и на уровне Свердловской области. Но проект застопорился, несколько раз срок начала обязательной выдачи карты каждому гражданину переносился, а в конце 2016 года Федерация вообще отказалась от него, и субъект вынужден последовать за ней. Владимир Терешков также уточнил, что имеющая хождение в Екатеринбурге транспортная «Е-карта» никакого отношения к УЭК не имеет.

Как сообщает РИА «Новости», выпуск и выдача универсальных электронных карт прекращены с 1 января 2017 года: «Масштабный проект УЭК, не успев набрать обороты, был скорректирован. Объем эмиссии УЭК в 120 миллионов, который первоначально был заявлен российскими властями, так и не был осуществлен. Тем не менее, бесплатная выдача карт началась с 2013 года во всех регионах России. Изначально выдача карт УЭК должна была стать обязательной с 2014 года, но сроки несколько раз переносились. В последнем варианте предполагалось, что она станет обязательной с 2017 года».

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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