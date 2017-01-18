В гордуме Екатеринбурга случайно «спалили» замену Якоба

Публикации за 18.01.17

Обсуждение стратегических проектов в городской думе Екатеринбурга неожиданно приоткрыло планы по смене власти в городе. Как оказалось, депутаты видят на месте будущего сити-менеджера Екатеринбурга Алексея Кожемяко, который сейчас занимает пост первого заместителя Александра Якоба.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом стало известно благодаря оговорке депутата Виктора Ананьева на вчерашнем заседании комиссии по горхозяйству. Комментируя Стратегию пространственного развития Екатеринбурга до 2030 года, справедливоросс предложил перенести работу над проектом на более высокий уровень власти. «Документ можно уже сейчас вынести на более высокий уровень – это либо Александр Эдмундович [Якоб ], либо, что более правильно, Алексей Петрович [Кожемяко]. Он моложе, и через 15 лет он будет в активном, а не предпенсионном возрасте. Руководитель в возрасте 40 плюс», – заявил Ананьев.

«Вы вот сейчас не спалите руководителя», – заметил председатель комиссии Владимир Крицкий, а остальные депутаты заулыбались. После этого обсуждение темы возможного руководителя города в 2030 году сошло на нет.

Александр Якоб занимает пост главы администрации Екатеринбурга с 2010 года. В октябре 2013 года депутаты шестого созыва думы подтвердили его назначение на должность сити-менеджера. Контракт Якоба с городской думой истекает в 2018 году, когда чиновнику исполнится 60 лет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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