Первоклассница, перепутавшая ночь с утром, два часа гуляла по Эльмашу

Публикации за 18.01.17

Семилетняя ученица одной из школ Екатеринбурга этой ночью совершила двухчасовую прогулку по Эльмашу – девочка перепутала время суток и пошла в школу, но когда поняла свою ошибку, не смогла вернуться домой. К счастью, ее заметил мужчина, возвращавшийся в полтретьего с работы, и передал ребенка полицейским. Из отдела малышку забрал отец.

Об истории первоклассницы рассказали сразу несколько екатеринбургских СМИ. Девочка подумала, что уже наступило утро, собралась и отправилась в школу. Та, разумеется, была закрыта. Школьница вернулась домой, но попасть в подъезд не могла – домофон был сломан, пишет Е1. Тогда она стала гулять по улицам. Ночью, напомним, температура воздуха опускалась ниже -20 градусов.

Ребенка, который гулял на Эльмаше ночью в одиночестве, заметил мужчина, возвращавшийся с работы. Это было в половине третьего. Взрослому девочка рассказала, что перепутала время суток и не смогла попасть домой. Оказалось, что мама и отчим школьницы были в это время на работе, а дома находились только бабушка и дедушка, которых она не стала будить, когда пошла на уроки.

В итоге мужчина вызвал полицейских, которые увезли девочку в отделение. Оттуда ее забрал отец. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проведут проверку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

В гордуме Екатеринбурга случайно «спалили» замену Якоба. / Свердловское заксо отменит областной закон об универсальных электронных картах. Масштабный проект УЭК на федеральном уровне приказал долго жить. / В Екатеринбурге утром на стройплощадке взорвался газовый баллон: есть пострадавшие. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»