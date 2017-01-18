NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 18.01.17

Первоклассница, перепутавшая ночь с утром, два часа гуляла по Эльмашу

Первоклассница, перепутавшая ночь с утром, два часа гуляла по Эльмашу

Семилетняя ученица одной из школ Екатеринбурга этой ночью совершила двухчасовую прогулку по Эльмашу – девочка перепутала время суток и пошла в школу, но когда поняла свою ошибку, не смогла вернуться домой. К счастью, ее заметил мужчина, возвращавшийся в полтретьего с работы, и передал ребенка полицейским. Из отдела малышку забрал отец.

Об истории первоклассницы рассказали сразу несколько екатеринбургских СМИ. Девочка подумала, что уже наступило утро, собралась и отправилась в школу. Та, разумеется, была закрыта. Школьница вернулась домой, но попасть в подъезд не могла – домофон был сломан, пишет Е1. Тогда она стала гулять по улицам. Ночью, напомним, температура воздуха опускалась ниже -20 градусов.

Ребенка, который гулял на Эльмаше ночью в одиночестве, заметил мужчина, возвращавшийся с работы. Это было в половине третьего. Взрослому девочка рассказала, что перепутала время суток и не смогла попасть домой. Оказалось, что мама и отчим школьницы были в это время на работе, а дома находились только бабушка и дедушка, которых она не стала будить, когда пошла на уроки.

В итоге мужчина вызвал полицейских, которые увезли девочку в отделение. Оттуда ее забрал отец. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проведут проверку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

В гордуме Екатеринбурга случайно «спалили» замену Якоба. / Свердловское заксо отменит областной закон об универсальных электронных картах. Масштабный проект УЭК на федеральном уровне приказал долго жить. / В Екатеринбурге утром на стройплощадке взорвался газовый баллон: есть пострадавшие.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter