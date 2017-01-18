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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

После нового года из Екатеринбурга за сутки выдворили 36 иностранцев

После нового года из Екатеринбурга за сутки выдворили 36 иностранцев

Судебные приставы установили своеобразный рекорд по количеству выдворенных иностранных граждан.

Как сообщили NDNews.ru в УФССП по Свердловской области, только за первые недели нового года из Екатеринбурга отправлены на родину 72 нелегала.

Иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана находились в Свердловской области нелегально, все они прибыли в Россию на заработки, не имея на то законных оснований.

Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, и более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов. Судебные приставы сопроводили их в аэропорт Кольцово. При этом на прошедшей неделе всего за одни сутки единовременно было выдворено 36 человек.

Административный штраф и авиабилеты все правонарушители оплатили самостоятельно: некоторые из них получили деньги от родственников, другие отдали свои накопления и немногим помогли земляки, проживающие в России на законных основаниях.

Количество граждан, выдворяемых за счет бюджетных средств, сообщают приставы, снизилось. Этому послужили различные формы взаимодействия работников УФССП России по Свердловской области с родственниками иностранных граждан и национальных общин, которые готовы самостоятельно приобрести билеты для отправки их земляков на родину. Благодаря таким переговорам из 1422 иностранных граждан, выдворенных в 2016 году, за государственный счет улетели лишь 215 человек, а остальные 1207 нелегалов оплатили обратный проезд за свой счет – подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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