После нового года из Екатеринбурга за сутки выдворили 36 иностранцев

Публикации за 18.01.17

Судебные приставы установили своеобразный рекорд по количеству выдворенных иностранных граждан.

Как сообщили NDNews.ru в УФССП по Свердловской области, только за первые недели нового года из Екатеринбурга отправлены на родину 72 нелегала.

Иностранные граждане из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана находились в Свердловской области нелегально, все они прибыли в Россию на заработки, не имея на то законных оснований.

Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ, и более того, суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов. Судебные приставы сопроводили их в аэропорт Кольцово. При этом на прошедшей неделе всего за одни сутки единовременно было выдворено 36 человек.

Административный штраф и авиабилеты все правонарушители оплатили самостоятельно: некоторые из них получили деньги от родственников, другие отдали свои накопления и немногим помогли земляки, проживающие в России на законных основаниях.

Количество граждан, выдворяемых за счет бюджетных средств, сообщают приставы, снизилось. Этому послужили различные формы взаимодействия работников УФССП России по Свердловской области с родственниками иностранных граждан и национальных общин, которые готовы самостоятельно приобрести билеты для отправки их земляков на родину. Благодаря таким переговорам из 1422 иностранных граждан, выдворенных в 2016 году, за государственный счет улетели лишь 215 человек, а остальные 1207 нелегалов оплатили обратный проезд за свой счет – подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

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