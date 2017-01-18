На время Крещенских купаний на Урале будет работать спецштаб МЧС

Публикации за 18.01.17

Свердловские спасатели будут работать в режиме повышенной готовности с 18 по 19 января – в это время уральцы отмечают православный праздник Крещения. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства, для координации действий подразделений ФПС создан специальный штаб, куда каждые два часа будет поступать информация со всех муниципалитетов о ситуации с обеспечением безопасности в местах массовых купаний. Также организованы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий.

Кроме того, перед Крещением сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность в 348 храмах и церквях. В ходе осмотра спасатели также провели со священнослужителями инструктажи и практические занятия по правилам эвакуации и пользования огнетушителем.

Свердловские спасатели просят уральцев быть предельно внимательными и осторожными у купелей, выполнять рекомендации специалистов спецслужб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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