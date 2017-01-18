Инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за машиной, на которой катались детдомовцы

Публикации за 18.01.17

В Екатеринбурге сотрудникам полиции пришлось применить оружие для остановки легковушки, на которой катались детдомовцы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, погоня началась сегодня в третьем часу ночи. Водитель белого ВАЗ-2107 проигнорировал требования сотрудника ГИБДД об остановке. Экипаж ДПС начал преследование «семерки», позже к нему присоединились еще несколько автомобилей дорожной инспекции. Машину нарушителя удалось остановить на Московском тракте, после того, как гаишники открыли огонь из табельного оружия.

В отделе пропаганды областного управления ГИБДД уточняют, что стрельба была начата в соответствии с законом «О полиции». «Семерке» были причинены механические повреждения, люди не пострадали. Водителем – нарушителем оказался молодой человек 2001 года рождения, который является воспитанником детского дома. При себе у него не оказалось прав. В салоне ВАЗа находился еще один детдомовец и еще два пассажира – знакомые шофера. В настоящее время по факту происшествия ведется проверка.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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