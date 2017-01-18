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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Куйвашев дополнил структуру своей администрации еще одним департаментом (СХЕМА)

Куйвашев дополнил структуру своей администрации еще одним департаментом (СХЕМА)

Губернатор Евгений Куйвашев сформировал в структуре администрации «проектный» блок, отвечающий за выполнение поставленных президентом задач по внедрению проектного управления развитием региона.

Как сообщили в ДИПе, общее руководство проектной деятельностью поручено вести замруководителя администрации Евгению Гурарию, . Евгений Гурарий также будет курировать контрольный департамент, управление документационного обеспечения и управление по работе с обращениями граждан. Кроме того, структура администрации дополнена еще одним департаментом – по управлению проектами губернатора и правительства Свердловской области, возглавит его Надежда Каменская, в прошлом замначальника организационного управления облправительства.

«В Свердловской области проведена серьезная работа по выполнению поручения Президента о внедрении проектного управления. Ключевые нормативно-правовые документы, включая методические рекомендации, планируется принять до конца первого квартала текущего года. Сегодня эту работу активно ведет созданный департамент управления проектами, на который возложено выполнение функций регионального проектного офиса», – пояснил Евгений Гурарий.

Новый День: Куйвашев дополнил структуру своей администрации еще одним департаментом (СХЕМА)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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