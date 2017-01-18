ГИБДД из-за нечищеных дорог закрыла движение транспорта в Кушве

Публикации за 18.01.17

На карте Среднего Урала появился еще один город, в котором ГИБДД закрыла для движения общественного транспорта дороги.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, с сегодняшнего дня из-за нечищеных улиц ограничения введены в Кушве. Запрет касается маршрутов общественного транспорта маршрутов №1, 2, 3, 102, 103 и 104, проходящих по улицам Магистральная, Ленина, Карла Маркса, Кооперативная, Станционная, Коммуны, Луначарского и Строителей, переулку Молодежному. «Также ограничено движение двух школьных автобусов, маршрут которых проходит по вышеуказанным улицам», – уточняют в ведомстве.

По информации Госавтоинспекции, организации, которой доверено содержание улично-дорожной сети, уже неоднократно выдавались предписания на устранение выявленных недостатков, но каких-либо улучшений не произошло. Поэтому гаишникам пришлось пойти на крайние меры.

Ранее аналогичные меры были введены в Ревде и на отдельных улицах Екатеринбурга. Вместе с тем, областная ГИБДД в ближайшее время намерена закрыть движение транспорта еще в Нижнем Тагиле. «На Черноисточинском шоссе (от Октябрьского проспекта до дома № 74 Черноисточинского шоссе) и по улице Жукова (от улицы Пархоменко до улицы Береговой Ударной) сотрудниками Госавтоинспекции также выявлены недостатки зимнего содержания дорог, что влияет на безопасность граждан», – заключают в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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