На Ботанике под тяжестью снега рухнула крыша остановочного комплекса (ФОТО)

Публикации за 18.01.17

В Екатеринбурге под тяжестью скопившегося снега обрушилась крыша остановочного комплекса «Ювелирная» на Ботанике. К счастью, никто из ожидавших трамвай не пострадал.

Фото опубликовали в сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Екатеринбург» без ссылки на автора. На снимке видно, что весь скопившийся на козырьке снег упал туда, где обычно стоят люди, ожидающие транспорт. При этом на втором козырьке скопилась такая же груда снега, угрожающая упасть. Впрочем, по сообщениям горожан, сейчас его уже счистили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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