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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

«Уральские авиалинии» поставили новый рекорд: 6,4 миллиона пассажиров за 2016 год

«Уральские авиалинии» поставили новый рекорд: 6,4 миллиона пассажиров за 2016 год

Авиакомпания «Уральские авиалинии» завершила 2016 год с рекордным показателем по количеству перевезенных пассажиров. Всего услугами компании воспользовались 6 467 188 человек, это на 19% больше, чем в 2015 году.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, за минувший год было выполнено 47 378 рейсов. Большая часть перелетов была внутри России – 29 826, зарубежных рейсов – 8 567, в страны СНГ – 8 985. По объему перевозок за 2015-2016 годы «Уральские авиалинии» входят в топ-5 ведущих российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений.

Добавим, что о снижении международных перевозок в 2016 году ранее рапортовал екатеринбургский аэропорт Кольцово.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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