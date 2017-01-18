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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Новым главой КРСУ назначен замминистра строительства

Новым главой КРСУ назначен замминистра строительства

Гендиректором КРСУ назначен Сергей Киселев, до этого занимавший должность замминистра строительства Свердловской области.

Как сообщается на сайте Корпорации развития Среднего Урала, соответствующее решение принято советом директоров КРСУ, в состав которого входят представители правительства Свердловской области.

Своими главными задачами Киселев назвал повышение инвестиционного интереса к региону со стороны российских и зарубежных компаний, развитие индустриального парка «Богословский» и развитие «КРСУ как центра компетенций на рынке промышленной недвижимости Свердловской области».

Ранее Киселев занимал должность замминистра строительства региона, приказом губернатора он освобожден от должности с 13 января этого года. Еще ранее Сергей Киселев занимал должность первого вице-президента в ООО «Богословская строительная компания».

Напомним, экс-глава КРСУ Дмитрий Попов покинул свой пост в конце прошлого года, у него истек контракт, продлевать его не стали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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