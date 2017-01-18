По делу первоклассницы, гулявшей ночью по Эльмашу, возбуждена «уголовка» / Журналисты и депутаты вспоминают, как сами оказывались ночью на улице, стремясь попасть в школу

Публикации за 18.01.17

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за истории о гулявшей ночью по Эльмашу первокласснице. Девочка перепутала ночь и утро и отправилась в школу, но домой вернуться не смогла и ходила по улицам, пока ее не подобрал возвращавшийся с работы местный житель. Оказалось, впрочем, что такие случаи – совсем не редкость.

Как ранее сообщал NDNews.ru, родителей девочки дома не было, бабушка и дедушка крепко спали, когда семилетняя школьница собиралась на уроки, и не услышали, как она вышла из дома. В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу подчеркнули, что ребенок, к счастью, не получил никаких травм за время вынужденного гуляния по ночному Эльмашу, против него не было совершено никаких противоправных действий. Тем не менее, полицейские рекомендовали территориальной комиссии ПДН применить к бабушке первоклассницы меры общественно-воспитательного воздействия.

Свердловские следователи оказались еще строже – и возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». «В настоящий момент в рамках расследования уголовного дела выясняются условия содержания девочки и воспитания в данной семье. Проводятся допросы родственников, сотрудников школы, в которой она обучается, и иных лиц. Истребована необходимая документация, касающаяся состояния здоровья ребёнка, а также характеризующие материалы в отношении данной семьи», – сказали в пресс-службе свердловского управления СКР.

Кстати, как показывает практика, подобные истории, когда дети путают время суток и отправляются в школу, – вовсе не редкость. После того, как ситуацию с семилетней Полиной с Эльмаша опубликовало наше агентство, схожими случаями из жизни поделились уральские журналисты и депутаты. «Однажды, лет в 12, встал и пошел в школу. Почему-то не сообразив, что еще три часа ночи. Очень удивлялся, что фонари поотключали. Осознал ошибку, только увидев часы на городской администрации. Вернулся домой и от пережитого стресса в школу в этот день уже не пошел», – рассказал депутат свердловского заксо Дмитрий Ионин.

«Я классе в первом или втором тоже перепутала время суток и пришла в школу часам к 5-6 утра, а она закрыта. Благо я не на Эльмаше жила, школа была в 3 минутах ходьбы от дома. Когда поняла, что что-то не так, благополучно вернулась домой», – рассказала культурный обозреватель NDNews.ru Ольга Тарасова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

Названа причина взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента». / Новым главой КРСУ назначен замминистра строительства. / «Уральские авиалинии» поставили новый рекорд: 6,4 миллиона пассажиров за 2016 год. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»