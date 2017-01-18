«Может быть»: глава минздрава ответил на мучивший ирбитчан вопрос

Публикации за 18.01.17

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов сегодня в ходе личного приема граждан в Ирбите дал пояснения по острому для горожан вопросу – переносу городской поликлиники в старое здание районной больницы, против чего выступает существенная часть местных жителей.

Как следует из беседы министра с горожанином Алексеем Кононовым (запись имеется в редакции), Трофимов заверил, что в этом году вопрос о переезде вообще не стоит. «Материальной возможности для этого у главврача нет, он это объяснял и мне, и главам муниципалитетов (города Ирбит и Ирбитского района – прим.ред.)», – заявил министр. В то же время он не исключил полностью, что вопрос могут поднять в последующие годы, «если представится такая возможность, в том числе и финансовая».

Ранее в конце декабря, информация о возможном переезде городской поликлиники в здание районной больницы вызвало тревогу среди горожан. Среди их аргументов были, в частности, следующие: районная больница расположена в частном секторе города, ее транспортная доступность для жителей райцентра будет существенно затруднена; само здание – старое, требует капитального ремонта и реконструкции; объединение городской и районной поликлиник в одном месте невозможно без существенного расширения штата. За несколько дней до нового года противники переноса поликлиники собрали более 400 подписей под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву. Письмо они закончили словами «Просим вас оставить городскую поликлинику на прежнем месте, а еще лучше – постройте нам новую. У вас скоро выборы, мы не забудем про вас».

Отметим, что предстоящие выборы губернатора даже в Ирбите рассматриваются местными активистами как один из факторов принятия решений по всем остросоциальным вопросам. «После встречи с министром у меня нет уверенности, что они не перенесут поликлинику когда-нибудь потом, сейчас для них главное – это избежать напряженности перед выборами», – считает Алексей Кононов.

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 18.01.17

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