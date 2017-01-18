Среди напавших на химзавод Красноуральска оказался вор и дезертир по кличке Руся (ФОТО)

Публикации за 18.01.17

Сыщики угрозыска задержали пятого подозреваемого в нападении на сторожей неработающего химзавода Красноуральска. Об этом NDNews.ru сегодня сообщил официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, руководил оперативными мероприятиями исполняющий обязанности начальника отдела полиции Красноуральска подполковник Александр Огурцов. «Задержанным оказался ранее судимый за кражи и дезертирство гражданин, более известный в определенных кругах по прозвищу Руся, 1989 года рождения. Он скрывался в квартире своих знакомых на улице Центральной. Когда понял, что за ним пришли, пытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. К такому повороту событий полицейские были готовы, поэтому ретироваться ему не удалось», – отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас Руся, как и другие подозреваемые (безработные жители Красноуральска 1992, 1995 и 1989 годов рождения), содержится под стражей. Следствие в ближайшее время определит всем пятерым дальнейшую меру пресечения. Вместе с тем, сыщики установили тип оружия, из которого стреляли злоумышленники. Это обрез двуствольного ружья – его и еще два пневматических пистолета полицейские обнаружили и изъяли в огороде частного дома, криминальная заначка была спрятана в сугроб. Весь арсенал хранился в одном пакете.

Пятый задержанный уже дал признательные показания и сообщил, что в момент совершения правонарушения он был в маске. Расследование нашумевшего уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, продолжается.

Напомним, группа злоумышленников в декабре 2016 года наведалась на территорию бывшего химзавода, надеясь найти там лом цветных металлов, но получила отпор сторожей. На прошлой неделе молодчики, изрядно выпив, вернулись, чтобы отомстить за провал прошлой кражи и сорванный очередной фуршет, который планировался по результатам сбыта краденого железа.

Фото – Валерий Горелых

Екатеринбург, Игнат Бакин

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