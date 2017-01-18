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Публикации за 18.01.17

Участковый из Верхней Салды застрелил кавказца, напавшего на девушку

Участковый из Верхней Салды застрелил кавказца, напавшего на девушку

Сотруднику полиции из Верхней Салды пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить агрессивную кавказскую овчарку, напавшую на девушку.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в дежурную часть обратились жители одного из домов по улице Сабурова, рассказавшие, что по окрестностям бегает большая собака, внешне похожая на кавказскую овчарку. Животное было очень озлоблено, и люди боялись выйти из подъезда.

На место прибыли участковые уполномоченные. Находясь недалеко от указанного в сообщении адреса, старший лейтенант полиции Юрий Поляков с напарником услышали женский крик. Забежав за дом, они увидели большую собаку, которая была готова кинуться на девушку. Поскольку животное представляло реальную угрозу для жизни человека, полицейский в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Федерального закона «О полиции» принял решение применить табельное оружие. Остановить огромную собаку удалось только с четвертого выстрела.

Пострадавшей оказалась 17-летняя девушка, которая пояснила, что овчарка напала на нее внезапно и укусила за спину. Когда кавказец готовился кинуться на нее во второй раз, на помощь подоспели сотрудники полиции. «Времени на раздумья не было, пришлось действовать быстро. Собака крупная, представляла реальную угрозу жизни человека, и справиться с ней в одиночку даже мужчине в любом случае невозможно. Тем более, она уже была готова кинуться на девушку. Чтобы это предотвратить, пришлось использовать табельное оружие», – поясняет Юрий Поляков.

Благодаря тому, что на девушке был пуховик, а собака напала сзади, укусив за спину, серьезных травм удалось избежать, и медицинская помощь пострадавшей не потребовалась. Позже выяснилось, что кавказская овчарка сбежала из вольера одного из местных жителей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Верхняя Салда, Служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Салда. Другие новости 18.01.17

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