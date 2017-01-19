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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

СК возбудил дело о травмировании более 40 человек в ледяном городке Серова

СК возбудил дело о травмировании более 40 человек в ледяном городке Серова

В Серове более 40 человек, в том числе дети, получили различные травмы при катании с горок около Дворца культуры металлургов перед Новым годом. Такие результаты показала проверка, проведенная уральскими следователями по сообщениям в СМИ.

Как пояснили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). По версии следствия, с конца декабря 2016 по начало января 2017 года во время работы ледового городка более 40 жителей Серова, в том числе и несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести при катании на ледяных горках. Пострадавшие граждане обращались за помощью в медицинские учреждения города, указывая на то, что травмы они получили именно при катании на горках.

Сейчас в ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. По данным СМИ, жители Серова получали переломы, ушибы и сотрясение головного мозга. Следователи проводят допросы, анализируются документы, касающиеся соблюдения при строительстве и эксплуатации «Ледяного городка» необходимых норм и правил. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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