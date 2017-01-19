Отец четверых детей из Богдановича раскаялся в хищении 1000 рублей

Публикации за 19.01.17

В Богдановиче будут судить местного жителя, который напал на продавца магазина, похитил около 1000 рублей, но потом сам пришел в полицию с повинной.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, еще 18 ноября в 21:00 в дежурную часть поступило сообщение, что в магазине на улице Гагарина сработала кнопка тревожной сигнализации. Неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил из кассы деньги около 1000 рублей.

По словам продавщицы, в торговую точку ворвался неизвестный в черной шапке с прорезями для глаз. Мужчина направил острие ножа на продавца, заставил ее открыть кассовый аппарат, похитил деньги и успел скрыться до приезда наряда вневедомственной охраны. Через три дня злоумышленник сам пришел в отдел внутренних дел и написал явку с повинной, где сознался, что причастен к нападению на магазин и что очень сожалеет о случившемся.

Это оказался отец четырех малолетних детей, работающий, не привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1983 года рождения.

По словам мужчины, безденежье и отчаяние толкнуло его на преступление. Работа у него сезонная. С августа 2016 года он находится в отпуске без сохранения заработной платы. В данный момент семья проживает на заработки жены, которая подрабатывает шитьем и на детское пособие. Он пытался неофициально устроиться куда-нибудь на работу, но не смог.

В полиции считают, что смягчающие обстоятельства, положительная характеристика и искренне раскаяние обвиняемого, безусловно, повлияют на решение об определении меры наказания.

Богданович, Служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 19.01.17

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