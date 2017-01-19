На первоклассницу в екатеринбургской гимназии рухнул светильник

Публикации за 19.01.17

ЧП в школе Екатеринбурга – на ученицу рухнула решетка светильника. Девочке потребовалась помощь медиков.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, все произошло 17 января в лицее № 3 на улице Щорса, о случившемся правоохранителям рассказали медики, оказывавшие помощь ребенку. Семилетняя девочка находилась на уроке математики, когда ей на голову упала решетка от светильника. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

Отец четверых детей из Богдановича раскаялся в хищении 1000 рублей. / СК возбудил дело о травмировании более 40 человек в ледяном городке Серова. / 19 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»