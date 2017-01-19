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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

На первоклассницу в екатеринбургской гимназии рухнул светильник

На первоклассницу в екатеринбургской гимназии рухнул светильник

ЧП в школе Екатеринбурга – на ученицу рухнула решетка светильника. Девочке потребовалась помощь медиков.

Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, все произошло 17 января в лицее № 3 на улице Щорса, о случившемся правоохранителям рассказали медики, оказывавшие помощь ребенку. Семилетняя девочка находилась на уроке математики, когда ей на голову упала решетка от светильника. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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