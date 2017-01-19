Спасатели закрыли две купели на озере Шарташ из-за треснувшего льда

Публикации за 19.01.17

В Екатеринбурге за минувшую ночь более 30 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на 10 часов утра никаких происшествий на воде не зарегистрировано. Тем не менее, спасатели закрыли две купели – из-за огромного наплыва желающих совершить обряд купания треснул лед возле проруби.

Как сообщил начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС Алексей Пшеницын, в этом году выпало очень много снега, из-за чего на поверхность льда вышла вода, которая замерзла, образовав наледь. В Екатеринбурге во время массовых купаний в районе базы «Спейс» в ночь с 18 на 19 января треснул тонкий слой наледи. Сотрудники МЧС, организаторы, полиция оперативно вывели всех купающихся на берег. После этого две купели закрыли.

Кроме того, инспекторы МЧС обнаружили несанкционированную купель на Верх-Исетском пруду (ул. Кирова, 40) в Екатеринбурге. По распоряжению администрации района прорубь была огорожена и засыпана снегом, на месте было организовано дежурство сотрудников полиции.

Сегодня Крещенские купания продолжаются, для верующих устроены 104 санкционированные купели. На всех площадках безопасность обеспечивают свыше тысячи сотрудников ГИМС, спасателей, полиции и медиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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